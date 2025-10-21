Şaşıranlara şaşırıyorum

Tufan Erhurman'in, Ersin Tatar'a büyük fark atarak Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmasini hayretle karşılayan Türkiye medyasını anlamak mümkün, çünkü Kuzey Kıbrıs insanını tanımıyorlar. Ama içeridekileri anlamak mümkün değil.

CTP, 76 seçimlerinden 2000'li yıllara kadar çeşitli nedenlerle Kıbrıs'a yerleşmiş Türkiye vatandaşlarına şüphe ile yaklaştı, solcu olan insanların bile partide politika yapmalarına set çekti. Bunun istisnası Hatırladığım kadarıyla sadece Bayram Karaman oldu, bir dönem milletvekilliği bile yaptı.

CTP tarafından dışlanan sol düşünceli insanlar da ya TKP"ye, ya da T.C'li insanların dini inançlarını ve muhafazakar yaşamlarını istismar eden YDP'ye oy verdiler. Sayın Erhurman, ilk kez bu insanların yüreklerine dokunarak; onların sorunları ile ilgileneceğini, anne-baba'dan birinin T.C. vatandaşı olması nedeniyle Güneye geçemeyen, Kıbrıs vatandaşlığı engellenen gençlerimiz ile ilgileneceğinin altını çizmesi; üç kuşaktır Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan gençlerimizde bir umut yarattı.

İskele'den Lefke'ye kadar her seçim bölgesinde fark atarak seçimi kazanmasının bir nedeni de bu.

Vatan-Millet-Sakarya edebiyatı yaparak halka hayal satanlar yerine, gerçek sorunlarla ilgileneceğinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanı, dilerim mağdur bu gençlerimizin sorunlarına ilaç olur.

(Nezihi Beyaz)

Bu seçimin sonucunda kazanan üç kavram var:

Haysiyet…

Ciddiyet…

İtibar…

Elbette Tufan Erhürman kazandı.

Onun bilgisi, duyarlılığı, bilgeliği, birleştirici ve sorumlu siyasi tavrı olmasaydı, böyle bir sonuç alınamazdı.

Tufan Erhürman’ın kazandığı bir seçimin ötesindedir bu sonuç… Bir halk yeniden umudunu kazandı. Özgüvenini kazandı yeniden… Sesini, sözünü, yüreğini kazandı.

Talimat düzeni kaybetti; temsiliyet kazandı, teslimiyete karşı...

(Cenk Mutluyakalı)

KKTC Cumhurbaşkanı adayları Osman Zorba 443, Arif Salih Kırdağ 459, Ahmet Boran 199, Mehmet Hasgüler 300, İbrahim Yazıcı 330 oy aldı. Yani toplamda 1731. Yani hepsinin toplamı yüzde 1.25.

Cumhurbaşkanlığı aday kriterlerine bir madde eklenmeli. Seçmen sayısının yüzde biri kadar imza ile aday olunabilinir diye. Yani bu seçimdeki seçmen sayısı 218 bin olduğuna göre 2 bin 180 imza getiren aday olabilirdi.

Her seçimde bu tuhaflıklardan kurtulmuş oluruz.

(Songuç Kürşad)

Yani şimdi sorarım siz yetkililere bu bölgede tatlısu büyükkonuk emirnamesi varken ve Büyükkonuğun etrafı komple İMARA kapalı ve üstelik ormanın içi iken ilgili arkadaşa bina ruhsatı ve 11 metre genişliğinde yol iznini nasıl verirsiniz. Kendi koyduğunuz kuralları kişiye özel nasıl ihlal edersiniz. Yetkililer bize bunu açıklayın lütfen ya bölgeyi imara açarsın ya da kapatırsın. İlgili bütün dairelerde bize böyle bir yere nasıl uygunluk raporu vermişler onlarda bir açıklasınlar. Üstelik seçim yasaklarının olmasına rağmen seçim sabahı yol yapımına başlanacak.

(Mustafa Doğan)

Denktaş 2 devletli çözümü savunurken Türkiye'deki Ak Parti hükümeti Federasyonu savunuyordu. Oysa şimdi durum tersine dönmüş ve Ak Parti iki devletliliği savunuyor . Bunun değişen konjonktüre göre yeniden Ak Parti hükümetinin Kıbrıs'ta federasyonu savunmayacağının kesin garantisi var mıdır?

(Hasan Mullaoğulları)