Sn. Ünal Üstel, dün Girne Boğazı mevkiindeki Ciklos’ta yaşanan yangına erken müdahalede bulunan askerlerimizin gayretleri takdire şayan. Herhalde komutanlarına bir teşekkür edilmiştir diye düşünüyoruz…

Sn. Hüseyin Çavuş, orman yangınlarına karşı oluşturulan ekiplerin orman yangınlarını erken fark etmesiyle yangınların fazla büyümeden söndürüldüğü belirtiliyor. Bize bir orman bekçisi kadrosu açılması faydalı olacaktır…

Sn. Hakan Dinçyürek, sağlık alanında atılım yılı olacağı ile ilgili yılın başındaki sözleriniz bir bir gerçekleşiyor. Beldelerdeki Sağlık Merkezlerinin yenilenmesi sonrası sıra Girne ve Güzelyurt’ta yeni hastanelerin açılışına gelmiştir herhalde..

Sn. Faiz Sucuoğlu, aldığımız bilgilere göre adınız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anılıyor. Hadi shayırlısı diyelim. Anlaşılan Başbakan Üstel’le buzları erittiniz…

Sn. Fikri Ataoğlu, Kooperatif Bankası iştiraklerinden olan Binboğa’da bir yandan bazı çalışanların durdurulması kararı alınırken, öte yandan bakanlığa istihdam yapıldığı iddiaları var. Bu ne perhiz, bu ne turşu?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizde alt yapı yatırımlarına devam ederek modern bir belde yaratmaya devam etmeniz takdir topluyor. Turunçlu’ya atık su ve kanalizasyon hattı döşenmesi, Vadili’ye modern kavşak yapılması çok güzel çalışmalar…