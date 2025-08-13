Sn. Dursun Oğuz, Bakanlığınıza bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesindeki Mobil Göç Denetim araçları ile Lefkoşa’da kaçak yaşayanlara yapılan denetimlerde birçok kaçak yakalanmış. Bu denetimlerin ülkenin kuzey sahillerine de yapılması fena olmayacak…

Sn. Hüseyin Çavuş, Koop-Sen üyelerinin Kooperatif İştiraklerinde başlattığı süresiz grev bakanlığınıza bağlı işyerlerini umarız etkilemez… Ancak burada yakılan kıvılcım daha da büyüyecek gibi…

Sn. Fikri Ataoğlu, Londra’ya 250 Sterline uçuşlarda yapılan propagandada direk uçuşlardan bahsedilirken, uçak bileti almaya çalışanlar direk uçuş değil aktarmalı uçuşlar yapılacağını görüyor… Bunun sebebi ne?

Sn. Dalman Aydın, geçtiğimiz hafta yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi acaba bundan sonra olur mu? Bazı bölgelerde zaman zaman kısa süreli kesintilerin yaşanmasının sebebi nedir?

Sn. Betül Arslan Akkuş, Bayrak Radyosu’nda yapmış olduğunuz ‘Aykırı Sohbetler’ isimli programınız gerçektende çok güzel. Konuklarınızla sıcak sohbetler yapmanız dinleyiciyi programa bağlıyor…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, yaşadığınız sağlık sorunu nedeniyle ayrı kaldığınız İskele Belediyesi’nde işler iyi idare edilmiş görülüyor. Bu arada İskele Açık Pazarı için açılış ne zaman?