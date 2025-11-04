Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na anlamlı bir katkı sağladı. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesi, öğrencilere daha estetik ve ferah bir ortam oluşturdu. Peyzaj çalışmaları kapsamında oyun ve bahçe alanı düzenlenerek bitkilendirme yapıldı. Bu sayede hem öğrenciler hem de aileleri için daha davetkâr ve düzenli bir alan ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen çalışmalar, Merit Royal Otelleri Park ve Bahçeler Müdürü Alpay Arslan ve ekibinin özverili katkılarıyla tamamlandı. Bitkilendirme, çevre düzenlemesi süreçlerinde görev alan ekipler, okulun ihtiyaçlarına uygun şekilde planlama yaparak projeyi titizlikle hayata geçirdi.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile süregelen iş birliğimiz çerçevesinde, öğrencilerin daha konforlu ve keyifli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her küçük dokunuşun büyük farklar yaratacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Merit International, toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hem farkındalık yaratmaya hem de yerel kurumlara destek olmaya devam ediyor.