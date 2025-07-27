Karaoğlanoğlu Spor Kulübü futbolcusu ve takım kaptanlarından Mehmet Gül, kulübünden resmi izin alarak 1. Lig ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

Hem orta saha, hem stoper, hem de bek mevkilerinde görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gelen tekliflerin ardından, kulübü de oyuncunun gelişimi adına kiralık olarak başka bir takıma transferine sıcak bakıyor.

Mehmet Gül:

“Kulübümden görüşme izni aldım, teklif de var. Her şey hem benim hem kulübüm için en hayırlısı olsun. Hazırım ve heyecanlıyım.”