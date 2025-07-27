Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de hafta sonu oynanan maçlarla gruplarda mücadele devam etti.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

Küçük Kaymaklı'da 10 futbolcu kiralık
Küçük Kaymaklı'da 10 futbolcu kiralık
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1.GRUP

Doğancı – Zümrütköy SK: 1 – 1

2.GRUP

Tepebaşı SK – Göksu SD: 7 – 1

Kayalar – Saka SK: 0 – 3

Çamlıbel – Bellapais Tatlısu: 1 – 11

3.GRUP

Alayköy GSK – Dika SK: 0 – 5

Gaziköy SK – Balıkesir: 5 – 0

Pınarbaşı– Lefkoşa SKD: 9 – 1

4.GRUP

Akdoğan SK – Çayönü:3 – 0

Mutluyaka – Pergama : 5 – 1

5.GRUP

1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK: 2 – 4

Civisil Ardahan SK – Gönendere: 6 – 1

Serdarlı – Ötüken: 4 – 0

6. Grup

Büyükkonuk SD – Yarköy: 0 – 5

Yedikonuk SK – Kumyalı SK: 2 – 0

Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi: 2 – 3