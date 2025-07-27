Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de hafta sonu oynanan maçlarla gruplarda mücadele devam etti.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1.GRUP
Doğancı – Zümrütköy SK: 1 – 1
2.GRUP
Tepebaşı SK – Göksu SD: 7 – 1
Kayalar – Saka SK: 0 – 3
Çamlıbel – Bellapais Tatlısu: 1 – 11
3.GRUP
Alayköy GSK – Dika SK: 0 – 5
Gaziköy SK – Balıkesir: 5 – 0
Pınarbaşı– Lefkoşa SKD: 9 – 1
4.GRUP
Akdoğan SK – Çayönü:3 – 0
Mutluyaka – Pergama : 5 – 1
5.GRUP
1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK: 2 – 4
Civisil Ardahan SK – Gönendere: 6 – 1
Serdarlı – Ötüken: 4 – 0
6. Grup
Büyükkonuk SD – Yarköy: 0 – 5
Yedikonuk SK – Kumyalı SK: 2 – 0
Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi: 2 – 3