Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugün yapılan 10.Dönem 4.Yasama Yılı 39.Birleşimi, mevcut binada yapılan son yasama birleşimi olarak kayıtlara geçti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, oturumun kapanışında yaptığı konuşmada yarın son kez denetim gündemiyle Meclis’in toplanacağını ve ardından bir sonraki birleşimin 5 Mayıs’ta yeni binada yapılacağını söyledi.

Son yasama gündemli toplantı sonrası iktidara mensup bazı Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.