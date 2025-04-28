Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

1963 Kanlı Noel'inin fırtınaları içinde Bayrak Radyosu'nun kurulmasına ve zaman içinde uydular aracılığıyla dünya genelinde izlenebilen bir sesli ve görsel yayın kurumuna dönüşmesine kan ter içinde katkı koymuş olan mücahit ruhlu kadınlarımızdan biri olan Muazzez Yalın bugün vefat etti.

90 yaşında hayatını kaybeden Yalın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere Bayrak Radyosu’ndaki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.