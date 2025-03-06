Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bir UBP’li milletvekilinin diploması konusunda Başsavcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasının dün sabah Cumhuriyet Meclisi’ne ulaştığını, sürecin Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre ilerletileceğini açıkladı.

Öztürkler, konuyla ilgili BRT’de yayımlanan “18. Saat” programına canlı telefon bağlantısıyla katılarak açıklama yaptı.

Başsavcılık’tan ilgili dosyanın dün saat 10.00 sıralarında eline ulaştığını söyleyen Öztürkler, milletvekillerine de bilgi tutanağıyla bilgi verildiğini kaydetti.

İç tüzüğün bu durumda özel bir komite kurulmasını öngördüğünü, ilk etapta Danışma Kurulu’yla Başkanlık Divanı’nın toplanacağını ve komitenin kurulacağını, partilerin temsiliyetinin belirleneceğini anlatan Öztürkler, “Danışma Kurulu ve Divan, ilgili komiteyi oluşturma gündemiyle toplantıya çağrılacak.” dedi.

Öztürkler, hızlıca bu komitenin kurulacağını ve gereğinin yapılacağını vurguladı.