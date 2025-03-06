Kumyalı-İskele ana yolunda dün sabah meydana trafik kazasında dört kişi yaralandı. Üç arabanın karıştığı kazaya, kavşakta bekleyen bir araca arkadan vurulması yol açtı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Mehmet Şahin Ayağ, yönetimindeki GT 774 plakalı araç ile Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Mehmetçik Kavşağına geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Metmetçik’e dönmek için karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemek için kavşakta duran 35 yaşındaki Hüseyin Kaptanlıgil yönetimindeki MA 267 plakalı aracın arkasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan GT 774 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan 29 yaşındaki Rustam Jumayev yönetimindeki UV 921 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan GT 774 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şahin Ayağ, MA 267 plakalı araç sürücüsü Hüseyin KaptanlıgiL ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Mehmet Demiryürek ve 42 yaşındaki Mehmet Yastı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.