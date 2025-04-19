Girit-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector" (GSI) projesinin Türkiye tarafından engellemesi üzerine Yunanistan “Ahilleas (Aşil) Kalkanı” isimli yeni bir doktrin ilan etti.

Yunanistan'ın, karasularını iki noktada 12 deniz miline çıkaracak ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak de kabul edilecek ilk Deniz Mekansal Planlaması'nı resmen sunduğu bildirildi.

Haftalık Simerini, “Mavi Vatan’a karşı Yunan Atağı… Aşil Kalkanı, Deniz Mekansal Planlamasıyla Takviye Ediliyor” başlıklı haberinde “Kuzey Ege”, Oniki Adalar-Girit, Peloponiniso, Epir-Iyon olmak üzere 4 parçaya ayrılan deniz mekânsal planlamasının insani faaliyetler, çevre koruma, enerji kaynakları, deniz altı kablo ve boru hatları ile ilgili düzenlemeler de içerdiğini yazdı. Bu hareketin, Yunanistan’ın egemenlik haklar taleplerini kurumsallaştırması olarak yorumlanması gerektiğini ekledi.

“3+1” olarak bilinen Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD stratejik iş birliğinin, enerji iş birliğinden başlayıp Türkiye’ye karşı geniş stratejik ittifak halini aldığını belirten gazete, Yunanistan’ın Suda ve Dedeağaç gibi kritik altyapılarına İsrail’in teknolojisini ve caydırıcılık gücünü sağladığını; Güney Kıbrıs’ın da Cyclops gibi programlar aracılığıyla güvenliği güçlendirdiğini belirtti.

ABD Kongresi’ne sunulan yeni yasa tasarısı aracılığıyla “Türkiye gibi istikrarsızlık unsurlarının" kısıtlanıp, ABD ve bölgedeki diğer müttefiklerin çıkarlarını güvenceye alacak bu ittifakın, EastMed boru hattı, Great Sea Interconnector gibi enerji projelerinin korunması, askeri ve casusluk karşıtı iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli görüldüğü kaydedildi.

Habere göre, bu hedefleri başarmak için “Yunan hükümranlığının tamamını koruyacak “Ahilleas (Aşil) Kalkanı” isimli 5 düzeyli yeni bir doktrin ilan eden Yunanistan'ın "yeni fırkateynlerden oluşan modern deniz kuvvetleri 4,5 ve 5’inci nesil uçaklarının dar toprak savunma sınırlarından kurtularak, operasyonel olanaklarını tam olarak değerlendirebilecek."

Haberde, Türkiye karşısında caydırıcılığını güçlendirmek için Elbit Systems isimli İsrail şirketinden 38 PULS füze sistemi satın alan Yunanistan'ın, Fransa’dan da 16 EXOCET gemi-savar füze sistemi ve elinde bulunan 3 adet Belharra tipi firkateynlere bir yenisini ekleyeceği ve cruise füzeleri satın alacağı kaydedildi.

Haftalık Kathimerini ise Yunanistan’ın şimdilik iki MEB bölgesi ilan ettiğini; birincisinin Güney’de ve Girit, Kaşot, Karpat ve Rodos’un etkisiyle, ikincisinin ise İtalya ile iki aşamada yapılan deniz yetki alanı sınırlandırmalarıyla ilgili olduğunu yazdı.

Libya’nın 1973’te Sirti körfezini düz bir hatla kapattığını ancak Yunanistan’ın, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını kısmen etkileyen bu harekete 1974’te tepki gösterdiğini yazan gazete şimdi, deniz mekânsal planı haritasında sınırlandırmanın, Sirti körfezinin kapatılmasını kabul etmediği ve sınırlandırma hesabının Libya kıyı şeridinden itibaren ortay hat üzerinden yapıldığını belirtti.

Meis, Ro, Strongili (Çam adası) ve bazı küçük adacık ve kayalıkları içeren Megisti bölgesinin haritada kıta sahanlığı içerisinde gösterildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın kendi “MEB haritasını” 2019’da BM’ye sunduğunu hatırlatarak “Yunanistan’ın deniz mekânsal planlaması ile Kıbrıs’ınki karşılaştırıldığında Yunan kıta sahanlığının Doğu sınırı Kıbrıs MEB’inin Batı sınırıyla örtüşüyor.” ifadesini kullanduı.

Strongili (Çam) adasına özel bir vurgu yapılması gerektiğini yazan gazete, bu ada sebebiyle Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “ortak kıta sahanlıkları olduğunu” iddia etti.