Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Protopapas, gayriresmi Kıbrıs konferansının, küçük bir fırsat penceresini açık tuttuğunu söyledi.

Protopapas, “2017’deki Crans Montana’daki gibi Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlık, felaket olurdu” şeklinde ifade kullanırken, Cenevre’nin sonucunun, ileriye dönük küçük bir adıma benzediğini ifade etti.

Protopapas, kişisel temsilcinin atanması ve yeni bir konferansın toplanmasının da birkaç ay içerisinde Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratacağını ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlerin de bir değere sahip olduğunu belirtti.

Protopapas, ayrıca AB içerisindeki iki kesimli, iki toplumlu federasyonun daha işlevsel ve sürdürülebilir olabileceğinden de söz etti.