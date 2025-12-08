Meteoroloji Dairesi'nin ölçümlerine göre, en fazla yağışı metrekareye 19 kilogram ile Çamlıbel aldı.

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Metrekareye düşen yağış mitarları şöyle; Kalkanlı’da 16, Kozanköy’de 14, Akdeniz ve Lapta’da 13, Selvilitepe’de 11, Güzelyurt’ta 10, Gaziveren ve Yeşilırmak’ta 8, Doğancı, Bostancı ve Taşpınar’da ise 7 kilogram.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0.1 ile 6 kilogram arasında yağış kaydedildi.