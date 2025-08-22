Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta damadı için verdiği 30 yıl hapis cezasına tepki gösterdiği iddia edilen Halil Sadrazam, dün teminat duruşmasına çıkarıldı. Sadrazam, emekli albay, eski milletvekili ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın danışmanı olarak görev yapıyordu.

Polis memuru, zanlının “Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket Etme” ve “Müsfit Niyetle Yayın Yapma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, Sadrazam’ın 14 Ağustos 2025’te okunan dava kararıyla ilgili mahkemeleri ve devleti küçük düşürücü paylaşımlar yaptığını, bu paylaşımları Facebook hesabından cep telefonu ile gerçekleştirdiğini aktardı.

Polis, zanlının cep telefonu ve sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak Sadrazam’ın tahkikatın geri kalanına etki edemeyeceğini belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, Sadrazam’ın yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

Otizimli olan öz oğluna, 7 yıl boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden, iş insanı Fatih Gazioğlu, üç yıldır süren duruşmaların sonunda geçtiğimiz hafta 30 yıl hapis cezası almıştı.

Gazioğlu’nun kayınpederi olan Halil Sadrazam, bu kararın ardından Facebook hesabından yargıyı eleştiren paylaşımlar yapmıştı.