Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 milyon TL yatırım ile başlatılan birinci etap asfaltlama çalışmaları Öğretmenler Caddesi’nde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında kapalı olacak yollar şöyle:

“Öğretmenler Caddesi, Gönyeli-LTB sınırı olan köprüden Sivil Savunma Çemberine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Hastane çemberi yanındaki Yavuz Gonnolu Sokak üzerinden Öğretmenler Caddesi ve Gönyeli istikametine de geçiş kapalı olacaktır.”

Açıklamada, Gönyeli Bulvarı’ndan Lefkoşa’ya doğru gelen sürücülerin bulvar üzerindeki yönlendirme ile şehre ulaşabilecekleri kaydedildi.