Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine destek verdi.

LTB'den verilen bilgiye göre, lösemiye dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için düzenlenen etkinliği desteklemek amacıyla LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye personeli beyaz kıyafet giyerek Vakfın sunduğu farkındalık etiketlerinden aldı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 0–21 yaş aralığında kanser teşhisi konmuş çocuklara ve ailelerine destek ve umut olmak amacıyla faaliyet gösteriyor.