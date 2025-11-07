Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan Bilal Bedir yönetimindeki NY 120 plakalı araçta yangın çıktı.

Açıklamada, aracın muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas ederek alev alması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, aracın makine bölümü, plastik ve elektrik aksamları ile ön kaputu yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı nedeniyle aracın ön camı çatladı.

-Park halindeki araçta yangın…

Öte yandan, Boğazköy Kızılcık Sokak’ta bugün saat 06.00 sıralarında park halinde bulunan HR 900 plakalı araçta çıkan yangın sonucu, aracın tüm camları yüksek ısı nedeniyle kırıldı, boyası da zarar gördü.

Yangının, park halinde bulunan GC 777 plakalı araca sirayet etmesi sonucunda ise, söz konusu aracın sol kısmı ve arka tamponu yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.