LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki iki ayrı sözleşmeye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Convergence Import And Export Ltd direktörü Tekin Birinci ve Wideline Trading Company Ltd direktörü Kasım Avcı, imza koydu.

Üç yıllık süreyi kapsayacak ihalede, LTB’ye ait mevcut açık hava reklam alanlarıyla birlikte ihale kapsamında yeni açık hava reklam alanları da şehrin farklı noktalarına eklenecek.

Açıklamada, üç bölgeye ayrılan açık hava reklam alanlarıyla ilgili sözleşme kapsamında “1.bölge için 9 milyon 700 bin TL karşılığında Convergence Import And Export Ltd ile 2. ve 3. bölgeler için ise 22 milyon 605 bin TL karşılığında Wideline Trading Company Ltd” ile sözleşme imzalandığı belirtildi.