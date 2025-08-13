Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde çalışanların temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlatılan grev ikinci gününde.

Sendika yetkilileri ve çalışanlar, dünkü Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önündeki eylemlerinin ardından bugün Başbakanlık önünde eylem yapıyor. “Direne Direne Kazanacağız”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarının atıldığı eyleme, bazı muhalefet milletvekilleri ve sendika yetkilileri de destek veriyor.

-Güröz

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, kooperatiflerin yaşaması ve ehil ellerde yönetilmesini istediklerini söyleyerek, “Ama ne yazık ki ehil olmayan ellerde kooperatifler zor duruma geldi.” dedi.

Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi çalışanlarının 43 gündür ödenmediğini, maaşlarının hayat pahalılığının da yansıtılmasıyla birlikte bugün ödeneceğini basından öğrendiklerini belirten Güröz, dünkü eylemden sonra hiçbir yetkilinin resmi olarak kendileri ile temas kurmadığını söyledi.

Yetkililerin kendilerine sekiz maddelik “acı reçete” sunduğunu ve maaşlara hayat pahalılığının yansıtılmamasının da bu maddeler arasında olduğunu dile getiren Güröz, dünkü Bakanlık açıklamasında hayat pahalılığının yansıtılacağının belirtildiğini söyleyerek, “Geriye kalan yedi madde ne olacak?” diye sordu.

Güroz, “maaşların yüzde 2 oranında aşağı çekilmesi, bayramlığın kaldırılması, 13. maaşın kaldırılması, Sosyal Sigortalar’dan emekli hakkı kazananların işten durdurulması” gibi konuların bu maddeler arasında olduğunu söyledi.

“Tek başına maaş ödeyerek bizi bölmeye çalışıyorlar.” diyen Güröz, Sosyal Sigortalar’dan emeklilik hakkı kazanan 44 çalışanın işten durdurulmasını da kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü’nde dün yapılan eylemin ardından üçü sendika yönetim kurulu üyesi olmak üzere beş kişinin polise çağrıldığını söyleyen Güröz, eylemde hiçbir şeyin kırılmadığını savunarak banka genel müdürünü empati yapmaya çağırdı.

Güroz, bugün maaşlar ödense dahi geriye kalan yedi maddenin uygulanmayacağı taahhüdünü alana kadar grev ve eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, KOOP-SEN’e destek belirtti.

“Onurlu mücadelenin ikinci günündeyiz.” diyen Bengihan, Bakanlığın sendikalarla görüşmeden "maaşların ödeneceği" yönünde açıklama yapmasını eleştirdi.

“Sendikalarla görüşülmeden açıklama yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız.” diye konuşan Bengihan, önce sendika ile uzlaşıya varılması gerektiğini söyledi.