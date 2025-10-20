Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu. Müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı.

Hırsızlık olayının ardından Louvre Müzesine giriş-çıkışlar kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. AFP'ye konuşan bir kaynağa göre hırsızların yerel saat ile 09:30-09.40 asında soygunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, dün sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Polis kaynakları, sayıları bilinmeyen hırsızların küçük testereyle donanmış bir scooter'la geldiklerini ve hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

Bakan, üç veya dört hırsızın sergi alanında bulunan "Gallerie d'Apollon" (Apollon'un Galerisi) adlı mekandaki iki sergide bulunan mücevherleri çaldığını ve soygunu sadece yedi dakikada tamamladıklarını söyledi.

Louvre Müzesi (Musée du Louvre), Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri.

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre, günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Fransız Devrimi sonrasında 1793 yılında müze olarak açılan bina, 12'nci yüzyılda kale olarak inşa edildi, daha sonra saraya dönüştürüldü.

İçinde 500 binden fazla sanat eseri bulunduğu biliniyor. Bunlardan en önemlisi ise Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu.