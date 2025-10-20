İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Refah bölgesini havadan hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırının ardından İsrail donanması gemilerinin de Refah sahil şeridine yoğun ateş açtığını bildirdi.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait savaş jetlerinin Refah bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. Saldırıların açılan ateşe karşılık başlatıldığı öne sürüldü.

Ordu, Gazze'deki İsrail güçlerine tanksavar füzelerinin ateşlendiğini iddia ederek, bunun ateşkesi ihlâl ettiğini belirtti.

Hamas yetkilisi İzzet el Rişk ise yaptığı açıklamada, Filistinli grubun ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Refah'taki olaylardan haberdar olmadıklarını bildirdi.

Gazze'nin tüm bölgelerinde ateşkese bağlı olduklarını belirten grup, Refah bölgesinin İsrail'in kontrolüne girdiğini ve mart ayından itibaren bölgedeki tüm gruplarla iletişimin kesildiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail güçlerine yönelik saldırısına İsrail'in güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" diye konuştu.

İSRAİL ATEŞKESİ EN AZ 47 KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi defalarca ihlal etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin önceki gün yaptığı açıklamaya göre ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı.

Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

