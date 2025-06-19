Şölen, iki toplum arasındaki iş birliğini ileriye taşımak ve kültürel çeşitliliğe saygıyı artırmak amacıyla Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) girişimiyle, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi desteğiyle yapıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI) ve CyprusInno da katkı sağladığı şölen Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafından da düzenlendi.

Dün akşam saat 18.00’de başlayan şölen, 22.00’ye kadar çeşitli etkinliklerle devam etti.

-Kültürel ürünler tanıtıldı

Etkinlik kapsamında, sınır kapısının her iki tarafında; kültürel ürünlerin tanıtıldığı, sunulduğu, tadımının yapıldığı ve üretildiği stantlar kuruldu. Özellikle Kıbrıs’a özgü ürünlerin ve kooperatiflerin üretimlerinin yer aldığı stantlar sınır kapısını kullanan turistlerin ilgisini çekti.

Şölende iki toplumlu etkinlikler de düzenlendi. Güney’deki Ledra Sokağı’nda saat 20.00’de her iki taraftan katılımcılarla komedi gösterisi yapıldı. Ardından saat 21.00’de iki toplumlu müzik grubu “Let's Sing Together” ise Arasta Meydanı’nda konser verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos ara bölgede buluşarak, komedi performans etkinliği ve müzik dinletisine katıldı. Başkanlar, ardından, stantları dolaşarak ürünlerin tadına baktı ve alışveriş yaptı.

Şölenin organizasyonunu üstlenen KTEZO proje koordinatörü Ersun Aytaç, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin UNFICYP himayesinde iki toplum arasında kültürel ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi için başlatılan çalışmaların bir parçası olduğunu ve etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Aytaç, insan akışının ve halkın bütünleşmesinin daha kolay olması nedeniyle daha güçlü bir işbirliği mesajının verilebileceğine inandıkları için etkinliğin Lokmacı’da yapılmasına karar verdiklerini belirterek, esnafın da sürece dahil edilebileceği bir şölen düzenlendiğini ifade etti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, stantlarda sunulan kültürel zenginliğe dikkat çekerek, topluma “yapabiliriz” mesajı verme çabasında olduklarını kaydetti. Bu gibi iki toplumlu etkinliklerin sokakta olması gerektiğini savunduklarını belirten Tulga, kazandıkları deneyimlerle daha iyi organizasyonlar yapacaklarına inanç belirtti.