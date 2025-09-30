Olay, Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki M.D.Y. teneffüs zili çaldığında yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı ve hemen özür diledi. Ancak Y.C., bu durumu bahane ederek M.D.Y.'ye saldırdı. Önce kafasını öğretmen masasına vuran saldırgan, kanlar içinde yere yığılan M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti. Olay anında araya giren öğrenciler ve beden eğitimi öğretmeni, saldırıyı güçlükle durdurabildi. Bilincini kaybeden M.D.Y., çağrılan ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hukuki Süreç ve Aileden Gelen Tepki
Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen M.D.Y.'nin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan Y.C., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun hastane kapısında bekleyen baba Hasan Y., yaşanan duruma isyan ederek, "Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Buna vicdan dayanmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Baba, olaydan sorumlu olan çocuktan şikayetçi olduklarını da belirtti.