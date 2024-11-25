Girne Limanı'nın sembol müzisyenlerinden, gitar virtüözü Mehmet İslamoğlu (Kedi Mehmet) hayatını kaybetti.

Bir dönem 'Girne Gelişim Orkestrası'nın da önemli isimlerinden olan 'Kedi' lakaplı Mehmet İslamoğlu'nun ölüm haberini müzisyen dostları paylaştı.

Mehmet İslamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle son dönemde Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşıyordu. Kalkanlı Yaşam Evi'nde rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet İslamoğlu'nun Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

“Kedi” lakabı da gitarda çıkarttığı ‘miyav’ sesinden alan Mehmet İslamoğlu, kendi icadı birleşik bir gitarla Girne Liman’da müzik yapıyordu. Kedi Mehmet, gitardan trompete, davuldan trombona birçok enstrümanı ustalıklar çalıyordu.

Merhumun cenazesi yarın öğlen 11:40'ta Karaoğlanoğlu Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.