Aksa Süper Ligin siyah-beyazlı ekibi Yenicami'de başkan Ahmet Gençosman ve yönetimi istifa etti.

Gençosman, iyi futbol oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını ve kalan 8 maçta oynanacak olan tüm maçların bire bir rakiplerin olduğunu belirterek takımın önünü açmak adına istifa kararı aldıklarını açıkladı. Görevinden istifa eden Gençosman her zaman Yenicami'nin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Takımın teknik direktörü Turgay Kara da bu yönetimle birlikte başladığını ve yine bu yönetimle birlikte bıraktığını belirterek o da görevinden ayrıldı.

ALİ VEHİD BAŞKANLIĞA ADAY

Bu gelişmelerin ardından kulübün eski başkanlarından Ali Vehid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Vehid’in açıklaması şöyle:

Büyük Yenicami Ailesi,

Kulübümüzün içinde bulunduğu zor durum hepimizin yüreğini sızlatmaktadır. Ancak bizler, Yenicamililer olarak, kulübümüzün sahipsiz olmadığını göstermek ve ona sahip çıkmak zorundayız. Bu bilinçle, ben ve arkadaşlarım yalnızca bugünü değil, yarınları da düşünerek bir yola çıkıyoruz.

Yenicami’nin bu zorlukları aşacağına ve yeniden geleceğe umutla bakacağına inancımız tamdır. Büyük taraftarımızın desteğiyle, bu mücadeleden hep birlikte başarıyla çıkacağımıza hiç şüphemiz yoktur.

Bu doğrultuda, Yenicami Ağdelen Kulübü başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum.

Bugünden sonra sen ve ben yok, Yenicami var!

Hep birlikte başlıyoruz.

SEDAT DEVECİOĞLU YENİDEN YENİCAMİ’DE

Öte yandan Yenicami'de Turgay Kara'nın istifası sonrasında yeni teknik direktör Sedat Devecioğlu oldu..

Yenicami'de göreve talip olmaya hazırlanan yönetim kurulu, Teknik Direktör Sedat Devecioğlu ile anlaşma sağladı.

Geçmiş yıllarda Yenicami'de görev aldığı sezonlarda şampiyonluklar yaşayan Devecioğlu böylelikle altı yıl sonra yeniden siyah beyazlılara dönüş yaptı. Devecioğlu son olarak Doğan Türk Birliği'nde görev yapmıştı.