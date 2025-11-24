Polisten yapılan açıklamaya göre, 135 miligram alkollü olan Batuhan Kurt (E-23), yönetimindeki PU 266 plakalı araçla seyrettiği sırada, “U dönüşü” yapmaya çalıştı. Araç, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Şenol Yer (E-30) yönetimindeki NT 200 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan PU 266 plakalı araç sürücüsü Batuhan Kurt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sürücü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.