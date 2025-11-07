KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cimnastik Şöleni düzenleyecek.

Her yaş kategorisinde kız ve erkek sporcular yetiştirip KKTC Milli Takımları’nın her yaş grubuna sporcu gönderen Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün düzenleyeceği cimnastik şöleninde 255 sporcu sahneye çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün düzenleyeceği cimnastik şöleni 8 Kasım Cumartesi günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Gece, Togay Menekşeli’nin sunumunda gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, antrenörleri eşliğinde son provalarını yaparak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenleyecekleri şölen için hazırlıklarını başarıyla tamamladılar.