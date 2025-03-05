Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Cenk Aras Özfuttu, Selim Kaynarca

Lefke: İrfan, Aykut, Kaan, Yakup (Dk.89 Kemal Poyrazoğlu)Erkan(Dk.79 Arda), Mustafa Süzgen (Dk.79 Okan Gün), Mustafa Tahsildaroğulları, Chigozie Armstrong, Candy Agbone,(Dk. 89 Serhat Coşkun), Christopher Fourmy, Yao Kouassi(Dk.69 Rahmi Çelik)

DND Gençler Birliği: Cengiz, Nurettin Gecekuşu, (Dk.46 Emir Dolu), Osman Turgut,Barın Bozak(Dk. 63 Mehmet Efe Ertürk), Mehmet Ali Aylanç, Berk Kaya(Dk.46 Ali Moafi), Atay Yıldız, Gabriel Bawa, Eren Aktaş, Kevin Xavier Koubemba, (Dk. 46 Sertan Bulut), Mikhael Rosheuvel

Goller: Dk.22 Christopher Fourmy, Dk.26 Yakup Esmerarslan, Dk.42 Candy Agbane, Dk.Ali Moafi(KK)(Lefke), Dk.90 +2 Bawa (G. Birliği)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. Maçlarından olan Lefke – DND Gençler Birliği maçının galibi 4 -1‘lik skorla Lefke oldu.

Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadı’nda konuk ettiği Dnd Gençler Birliği’ni serinin ilk maçında mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti.

Lefke’nin gollerini 22. dakikada Christopher Fourmy, 26. Dakikada Yakup Esmerarlan ve 42. dakikada Candy Agbane, Dk87 Ali Mouafi(KK) Gençler Birliği’nin tek golü ise uzatma dakikalarında Gabriel Bawa’dan geldi.