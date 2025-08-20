Fileleftheros gazetesi, “Yeraltı Dünyası Uyandı” başlıklı haberinde Larnaka’da 14 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında üç cinayete teşebbüs olayı meydana geldiğini, bir kadının aracına ateş açıldığını ve 42 yaşındaki bir şahsın aracının da kundaklandığını yazdı.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın durumdan duyulan endişeyi dün bir araya geldiği Larnaka Polis Müdürü Yannis Sotiriadis’e ilettiğini yazan gazete, Sotiriadis’in halkın korunmasıyla ilgili planı olduğu konusunda Viras’a güvence verdiğini iletti.

Larnaka’nın uzun yıllardan sonra yeniden organize suçların hedefi haline geldiğini ve bunun son bir ay içerisinde meydana gelen en az 5 ciddi suç olayıyla bağlantılı olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, bu durumun Rum polisi ile bölge makamlarına sıkıntı yarattığını kaydetti.

Rum polisinin son yaşanan iki olay arasında bir bağlantı olduğunu düşündüğünü, diğer üçü arasında da bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için kanıt aradığını ifade eden gazete, şu ana kadarki olguların "gece hayatının kontrol edilmesiyle ilgili bir savaşa" işaret ettiğini, bu nedenle Rum polisinin alarma geçtiğini ve elde edinilen bilgilere göre bazı önlemler aldığını belirtti.