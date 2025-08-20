Fileftheros ve diğer gazeteler, insani yardım malzemesinin 700 tonluk kısmının Rum yönetiminin CyprusAid örgütü aracılığıyla sağlandığını, 500 tonluk bölümünün de Malta ve uluslar arası insani örgütlerin hibesi olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katkı koyduğunu yazdı.

Yardımı taşıyan geminin adı ve Güney Kıbrıs’tan ne zaman ayrıldığı hakkında bilgi verilmeyen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kıbrıs’ın “sivil halkı desteklemeye ve uluslararası topluma insani koridor sağlamaya devam ettiği” kaydedildi.

Gazete gerek Hristodulidis’in gerek Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın ihtiyacı olanlara yardım sağlamak için “Amalthia” inisiyatifini sürdüreceğini yeniden teyit ettiğini yazdı.

“Amalthia”nın başarısının güçlü bir uluslararası iş birliğine, mevcut BM-2720 mekanizmasına ve UNOPS’a dayandığını belirten gazete, gönderilen yardımın alıcısının World Central Kitchen (WCK) olduğunu kaydetti.

Gazete insani yardımın İsrail’in Aşdot Limanı üzerinden, ekstra denetim yapılmadan (Gazze’ye) geçmesiyle ilgili anlaşmanın “kritik unsur” olduğunu da belirtti.

İnisiyatif ilk başladığında, insani yardım, gemilere yüklenmeden önce güvenlik kontrolü yapmak üzere İsrail’den “güvenlik ve denetim” yetkilileri Güney Kıbrıs’a konuşlanmıştı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, açıklama yayımlayarak bu kolektif çabaya katkı koyan bütün devlet ve örgütlere teşekkür ederek, Rum yönetiminin, Gazze’deki sivil halka acil, artırılmış, güvenli ve kesintisiz insani yardım iletme tutarlılığının altını çizdi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gıda ve özellikle bebek maması ihtiyacını da içeren 200 ton insani yardımın, uluslar arası ortaklar ve uluslar arası insani örgüt yetilileriyle sıkı iş birliğinde ve BM çerçevesinde Gazze’ye gönderildiğini belirtti.