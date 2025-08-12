Haravgi gazetesi, saldırının Larnaka’daki bir estoran zinciri önünde gerçekleştiğini ve saldıran kişilerin büyük bir olasılıkla Rum olduklarını yazdı.

Gazete, polisin yaptığı araştırmada herhangi bir hırsızlığın söz konusu olmaması nedeniyle saldırının ırkçı nitelikli olduğundan şüphelendiğini kaydetti.

Haberde, saldırıya uğrayan Hintlilerin ikisinin de 20 yaşında oldukları ve birinin burnunun kırıldığı, diğerinin de kafa travması geçirdiği belirtildi.

-150 euro için bıçakladı

Gazete, bir diğer haberinde ise 29 yaşındaki bir Kamerunlu ile 25 yaşındaki bir Romanyalı arasında 150 euro için çıkan kavganın bıçaklanmayla sonuçlandığını yazdı.

Larnaka’da meydana gelen olayda Kamerunlu'nun Romanyalı'dan para istediğini, vermeyince de bıçakladığını kaydeden gazete, Kamerunlu'nun dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Gazete, Romanyalı'nın sırtından bıçak darbesi aldığını ve durumunun iyi olduğunu yazdı.