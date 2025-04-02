Gülbahar yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilkelerine bağlı kalarak varoluş mücadelesi başlattığını ve anavatan Türkiye’nin desteğiyle bir devlet kurduğunu belirtti.

Devlet yöneticilerini, halkın birliğini ve anavatan Türkiye ile karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerin devamını sağlamak için gerekeni yapmaya çağıran Gülbahar, bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında halkın birbirine düşmesi veya Türkiye ile problem yaşaması gibi bir lüksün olmadığını belirtti.

- “Kıbrıs Türk halkı din ve devlet işlerinin ayrı olmasını içselleştirmiştir”

EOKA’nın 70’inci yıl dönümünde Rum kesiminde yapılan açıklamalara ve eylemlere dikkat çeken Gülbahar, Rumların hedefinin Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek olduğunu, bu hedefe ulaşmak için federal çözüm talebinde bulunduklarını söyledi.

Gülbahar, bu doğrultuda, “Ciddiyetle, milli değerlerimize sahip çıkmalı, tepeden aşağıya kadar devletimizi yıpratıcı her türlü kötü icraat, söylem ve eylemden uzak durmalıyız.” dedi.

Büyük çoğunluğu Müslüman olan Kıbrıs Türk halkının din ile devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini benimsediğini vurgulayan Gülbahar, okullarda da buna uygun düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Bir okulda belirli bir kıyafet uygulaması varsa buna uymanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Gülbahar, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarsa çözüm üretmenin devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Gülbahar, şu sözlerle devam etti:

“İnatlaşmadan, kavga etmeden, ötekileştirmeden, nefret dili kullanmadan gerek öğrencinin bireysel yararı gerekse okullarımızdaki mevcut durumun bozulmaması için adım atmak mümkünken işi gerginlik boyutuna taşımak, toplumu huzursuz edici açıklamalar yapmak yanlıştır.”

- “Herkesi sağduyu, hoşgörü ve kardeşliğe davet ediyoruz”

Herkesi sağduyu, hoşgörü ve kardeşliğe davet eden Gülbahar, “Halkımızın geneli bu noktaya gelirse sorun kalmaz. Üç-beş yanlış yapan bizi bozmaz, bozamaz. Onlar da inşallah günü gelir hatalarını anlarlar.” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan gelişmelere işaret eden Gülbahar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kıbrıs konusunda kafamıza yeni çoraplar örülmesi için planlar yapılırken; birbirimize düşme, şu veya bu görevde olan üç –beş kişi karşılıklı olarak yanlış yaptı diye, anavatanımızla problem yaşama lüksümüz yoktur. Ne Türkiye KKTC’den ve Kıbrıs Türkleri ile ilgili tarihi sorumluluklarından vazgeçebilir, ne de Kıbrıs Türkü tarihi bağlarla bağlı olduğu anavatanından, kendisi için şehitler vermiş olan kardeşlerinden.”