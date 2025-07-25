KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına aracılık etme suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki “Dava içinde dava” süreci çerçevesinde, iki tarafın savunmalarının 5 Ağustos’ta tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kunzel’in dava sürecinin önceki gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini yazdı.

Gazete davanın önceki günkü bölümünde, tanık olarak, Alman emlakçı Eva Kunzel ile avukatı arasındaki iletişimi sağlayan çevirmen Malvina Sgardeli’nin dinlendiğini belirtti.

Habere göre, çevirmen Sgardeli, mahkemede, Kunzel ile Likavitu Polis Karakolunda görüştüğü zaman, Kunzel’e yapılan suçlamaların ve tutuklanma sebebi konusunda tam olarak bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Sgardeli, Kunzel’in sadece “Google Çeviri” üzerinden avukatı tarafından bilgilendirildiğini ifade etti.

İddia makamı buna karşı çıkarak sanığın, tutuklandığı Larnaka Havalimanı’ndan itibaren tutuklanma sebebi konusunda bilgilendirildiğini savundu.

Bunun üzerine tanık Sgardeli, sanığa o sırada izahat yapılıp yapılmadığını bilmediğini ancak Kunzel’in bagajı kendinin aradığını ve tutuklandığı yönünde kendisine bilgi verildiğini söyledi.

İddia makamı ayrıca tanığın, İngilizce yapılan iletişimin yeterli olmadığı şeklindeki iddiasına da karşı çıktı.

Sgardeli ayrıca tercüman gerekliliğine vurgu yaparak, görüşmede çevirim içi çeviri uygulaması kullanıldığını, Kunzel’in ise kendisinden, suçlamaları Almanca olarak açıklamasını istediğini belirtti.

Gazete, iki tarafın savunmalarıyla, "Dava içindeki dava” sürecinin 5 Ağustos’ta devam edeceğini ayrıca bu tarihte, dava sonucuna ilişkin günün de verilmesinin beklendiğini yazdı.