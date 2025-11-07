Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, yazılı açıklamasında etkinliklerin, 10-16 Kasım tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

Zaimağaoğlu, Çocuk Kitapları Konseyi tarafından başlatılan girişim sonucunda her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan haftanın, Dünya Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Zaimoğlu, çocuklara kitap sevgisi kazandırmak, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve çocukların hayal gücünü geliştirmek amacıyla dünya genelinde 1950’li yıllardan başlayarak bir farkındalık haftası olarak kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlamalarının Türkiye’de de gelenekselleştirildiğini belirtti.

Kültür Dairesi’nin Dünya Çocuk Kitapları Haftasındaki etkinleri hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, ilk etkinliğin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ruhsan Ankay Kısa’nın Çocuklarla Masal Atölyesi olacağını belirtti.

Etkinliğin 11 Kasım Salı günü saat 10.00’da Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacağını ifade eden Zaimağaoğlu, Girne Halk Kütüphanesi’ndeki ikinci etkinliğin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sanatçısı Çağda Özsoy’un Çocuklarla Etkileşimli Hikaye Anlatımı olduğunu ve 13 Kasım Perşembe günü saat 08.30’da başlayacağını belirtti.

Kendisinin de 13 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde 09.00-11.30 saatleri arasında Şiirlerle Büyüsün Çocuklar Atölyesini gerçekleştireceğini ifade eden Zaimağaoğlu, eş zamanlı olarak Şampiyon Melekler Derneği yararına “Mucize” isimli fotoğraf sergisinin de açılacağını kaydetti.

Kültür Dairesi’nin Dünya Çocuk Kitapları farkındalık haftası çerçevesinde gerçekleştireceği son etkinliğin, 17 Kasım Pazartesi günü, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde yer alacağını ifade eden Zaimağaoğlu, etkinliğin Yazar Meryem İtimat’ın Çocuklarla Oyun Üzerine Söyleşi başlığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.