Askeri Mahkeme’de yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık beraat etti
Askeri Mahkeme’de yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık beraat etti
İçeriği Görüntüle

Ülke genelinde polis ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa ve Ziyamet’te gerçekleştirilen iki ayrı denetimde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler emare olarak alındı.

- Lefkoşa’da CÖŞ ekiplerinden uyuşturucu tespiti

Lefkoşa’da Bolu Sokak’ta devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri, saat 13.30 sıralarında, park halindeki araçta şüpheli hareketlerde bulunan D.M.’nin (E-27) üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü madde ele geçirdi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz bulunduğu da tespit edilen zanlı tutuklandı.

- Ziyamet’te 2 kişi tutuklandı

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Ziyamet’te yapılan trafik denetiminde ise, E.Ö. (E-24) ve D.D. (E-27) üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada bir miktar hintkeneviri türü madde bulundu. Her iki şahıs da tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.