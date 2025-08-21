İş insanı Erdinç Küçükuncular, Lefkoşa'da meydana gelen Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket suçundan teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıyla ilgili olguları polis memuru aktardı.

Polis, 29 Mart 2025 tarihinde zanlının direktörlüğünü yaptığı Erdinç kuyumculuk adına kaşide edilmiş bir bankaya ait 13 bin 315 Euro meblağlı çek yaprağını başka bir bankaya yazdığını, çekin karşılıksız çıktığını söyledi.

Polis, çek karşılıksız çıktıktan sonra zanlıya elinde bulunan 101 adet çekin iadesi ve gerekli bildirimleri yapması için 12 Haziran’da tahüdütlü mektup ile bildim gönderildiğini ancak yasal süre olan 10 iş günü içerisinde 101 adet çek yapraklarını teslim etmediğini veya bu çek yaprakları ile ilgili gerekli bildirimleri yapmadığını açıkladı.

Polis, zanlının 30 Nisan 2025 tarihinde ise direktörlüğünü yaptığı Küçükuncular Simit Dünyası LTD adına kaşide edilmiş bir bankaya ait bin 500 Euro meblağlı çek yaprağını Özmerhan otomotive yazdığını ancak çekin karşılıksız çıktığını açıkladı.

Polis, çek karşılıksız çıktıktan sonra zanlıya elinde bulunan 163 adet çekin iadesi ve gerekli bildirimleri yapması için 10 Haziran’da tahüdütlü mektup ile bildim gönderildiğini ancak yasal süre olan 10 iş günü içerisinde 101 adet çek yapraklarını teslim etmediğini veya bu çek yaprakları ile ilgili gerekli bildirimleri yapmadığını açıkladı.

Polis, olayın 17 Temmuz 2025 tarihinde polise bildirildiğini, zanlının yasal ihtar tahtında kendisine yapılan dava tebliğlerini kabul ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.