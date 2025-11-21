KTTO tarafından yapılan açıklamada, akaryakıtın art arda zamlanmasının üretimden ticarete, ulaşımdan tarıma, turizmden hizmet sektörüne kadar tüm özel sektörü felç eden bir noktaya getirdiği kaydedildi.

Akaryakıt zammının, kamu maliyesindeki disiplinsiz harcamaları finanse etmeye yönelik dolaylı bir vergi aracı olarak kullanıldığının ileri sürürlen açıklamada, “Hükümet, yönetemediği bütçenin yükünü sektörlerin sırtına bindirmekte; maliyetleri yukarı çekip rekabet gücünü zayıflatırken, özel sektörü ayakta tutan tüm damarları kesmektedir.” denildi.

Kamu maliyesinin sürdürülemez bir noktaya geldiği ifade edilen açıklamada, “Ancak bu gidişatın sonuçları açıktır: İşletmeler kapanacak, istihdam kayıpları derinleşecek, yatırım iştahı yok olacak, vergi gelirleri düşecek ve kamu maliyesi bugün kapatmaya çalıştığı açıkların çok daha büyüğüyle karşı karşıya kalacaktır. Özel sektörün nefesini keserek kamu maliyesi kurtarılamaz; tam tersine, tüm ekonomik yapıyı çöküşe sürükler.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin zam politikasının kamu yönetimini ayakta tutabilmek için toplumun tüm kesimlerini ağır bir maliyete mahkum ettiği savunularak, mali disipline, şeffaflığa ve veriye dayalı bir ekonomik yönetime ihtiyaç olduğu vurgulandı.

“Zamlarla ayakta kalmaya çalışan bir ekonomi modeli, ülkenin taşıyabileceği bir model değildir. Aksi halde bugün yaşadığımız sorunlar yalnızca bir başlangıç olacak, ülke çok daha ağır bir ekonomik yıkımla yüz yüze kalacaktır.” denilen açıklamada, hükümet bu zammı derhal geri çekmeye çağırıldı.