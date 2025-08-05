KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakan ve Eğitim Bakanı, eğitimi seçim uğruna gözden çıkarmıştır.” ifadelerini kullandı.

UBP–DP–YDP koalisyon hükümeti ile Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimi siyasetin arka bahçesi haline getirdiğini iddia eden Maviş, eğitimde yaşanan sorunların sistematik bir hal aldığını ve hükümetin bunu siyasi çıkarları için kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.

Maviş, özel eğitim ve rehber öğretmen kadrolarının bilinçli şekilde azaltılmasıyla başlayan sürecin, öğretmen atamalarının tamamen durdurulması noktasına geldiğini iddia etti.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Maviş, 19 Ağustos itibarıyla başlayacak seçim yasakları nedeniyle kamuda atama yapılamayacağını ileri sürerek, Eğitim Bakanlığı’nın bu durumu bilmesine rağmen hiçbir adım atmadığını ifade etti.

Seçim yasaklarının süresini kısaltmak gibi basit formüllerin dahi gündeme getirilmediğine dikkat çeken Maviş, bu sürecin hükümet ve Bakanlık tarafından bir fırsat olarak görüldüğünü ve geçici görevlendirmelerin Bakanlık inisiyatifine kalmasının amaçlandığını dile getirdi.

-“Eğitimde büyük bir kaos yaşanacak”

Seçim öncesinde öğretmen atamalarının yapılmaması halinde eğitimde büyük bir kaos yaşanacağını belirten Maviş, “Seçim öncesi atamalar yapılmazsa, okullar yüzlerce geçici öğretmenle açılacak, seçim sonrası yapılacak kadrolu atamalar nedeniyle öğretmenlerin görev yerleri tekrar değiştirilecek. Bu da eğitimde büyük bir kaosa yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde istikrarın öneminden bihaber misiniz, yoksa öğrenciler ve öğretmenler göz göre göre siyasi hesaplara mı feda ediliyor?” sorusunu soran Maviş, eğitimin bir siyasi malzeme değil, anayasal bir hak olduğunu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve kamu okullarının toplum yararıyla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

KTÖS olarak süreci dikkatle izlemeye devam edeceklerini dile getiren Maviş, atama süreciyle ilgili bir çözüm üretilmediği takdirde hükümetin ve Eğitim Bakanı’nın eğitimi açıkça seçim uğruna heba ettiği gerçeğini kamuoyuna ilan edeceklerini belirtti.