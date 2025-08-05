Fileleftheros gazetesi sözde “Maraş” Belediye Başkanı Simos İoannu’nun konuyla ilgili görüşünü belirtmek için yazılı açıklama yaptığını, sunucu Andreas Kazamias’ın ise açıklama yapmak istemediğini yazdı.

Sunucunun “kapalı bölge Maraş” ile kısa süre önce Limasol’da meydana gelen yangınlar arasında paralellik kurmasının ve kapalı bölge Maraş’la ilgili sorumluluk ve kayıp fırsatlarla ilgili ifadesinin rahatsızlık yarattığını yazan gazete konunun daha sonra büyüdüğünü belirtti.

Gazeteye göre İoannu yazılı açıklamasında, sunucunun görüşlerin belediyenin toplu görüş veya kararlarını ifade etmediğini bunların sunucunun şahsi fikirleri olduğunu söyledi.

Politis gazetesi ise Kazamias’ın açılış konuşmasında kapalı bölge Maraş’ın uğradığı yıkım ile Limasol’da yangınının yönetilme biçimi arasında bağlantı kurduğunu ve devletin ortada olmadığını söylediğini yazdı. Gazete DİKO ile ELAM partilerinin de sunucunun söylediklerini eleştiren açıklamalarda bulunduklarını ekledi.