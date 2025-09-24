KTÖS Yürütme Kurulu adına açıklama yapan Süleyman Gelener, yayımlanan genelgenin "okullara kitap ve kırtasiye teminini yasakladığını, öğretmenleri tehdit ettiğini" iddia ederek, genelgeyi "tanımadıklarını" belirtti.

Gelener, Sendika Yürütme Kurulu, okul temsilcileri ile okul yöneticilerinin yaptığı ortak toplantıda, genelgenin değerlendirildiğini kaydetti.

Okulların yıllardır bütçesiz bırakıldığı ve eğitimin öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin özverili çabalarıyla sürdürülebildiği gerçeğinin göz ardı edildiğini savunan Gelener, genelgenin içeriğini eleştirerek, öğretmen ile yöneticilere karşı tehdit dili kullanıldığını iddia ederek, bunu "kabul edilemez" bulunduğunu belirtti.

- “Eğitimde yaşanan sorunlar yasak ve tehditlerle değil, diyalog ve ortak akılla çözülebilir”

Toplantıda, KTÖS’ün genelgeyi tanımama kararı aldığını belirten Gelener, “Bahse konu genelge derhal geri çekilmelidir.” dedi.

İlgili genelgeye dayanılarak tek bir okul müdürü veya öğretmen hakkında soruşturma açılması halinde KTÖS’ün en sert yanıtı vereceğini kaydeden Gelener, okullarda keyfi şekilde değil, Bakanlık tarafından belirlenen eğitim program ve müfredatlarında belirlenen hedeflere ulaşmak adına malzemeler temin edildiğini söyledi.

Gelener, öğrenci sayısı, sosyoekonomik koşullar ve okul türüne göre her okula doğrudan bütçe sağlanmasını ve yasa dışı öğretmen yardımcısı istihdamı yerine, Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden kadrolu öğretmen yardımcıları atanmasını da istedi.

Gelener, “KTÖS olarak vurgulamak isteriz ki, eğitimde yaşanan sorunlar yasak ve tehditlerle değil, diyalog ve ortak akılla çözülebilir. Bu bağlamda, Eğitim Bakanlığı’nı ivedilikle sendikamızla istişare etmeye, okulların gerçek ihtiyaçlarını dikkate alarak çözüm üretmek üzere masaya oturmaya çağırıyoruz. Öğretmenlerin ve yöneticilerin emeğini görmezden gelen her adım, yalnızca eğitimin değil toplumun geleceğini de zedeleyecektir.” ifadelerini kullandı.