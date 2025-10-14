KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, halka çağrıda bulunularak, “Kararı verecek, ülkemize ve kurumlarımıza sahip çıkacak olan biziz. Sandık başına gitmeli, en azından oyumuzu kullanarak, irade beyanımızı yapmalı ve ülkeye sahip çıkma sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Demokrasinin en önemli ölçüsünün serbest ve adil seçimler olduğu vurgulanan açıklamada, “Sandık kurulmaz, seçim işlemez, çeşitli yöntemlerle müdahaleye uğrarsa, o ülkede ne sistem işler, ne iyileşir, ne de memnuniyetsizlik giderilir. Tepkiler büyür, sistem tıkanır, çürür” denildi.

Açıklamada, seçim sürecinde devlet olanaklarının tarafsız biçimde kullanılmasının önemine işaret edilerek, kamuoyunda dile getirilen bazı iddiaların rahatsızlık yarattığı ve bu durumun seçim güvenliği ile demokratik değerlere gölge düşürebileceği ifade edildi.

KTEZO, seçimlerin ahlaki ve politik standartlarının açık olduğunu hatırlatarak, "devlet olanaklarının bir kişinin ya da bir grubun lehine kullanılmasının" doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, bu tür uygulamaların kamuoyunda güvensizlik ve inançsızlık oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, seçim sürecinde toplumun ayrıştırılmasının ve devlet kurumlarının siyasete alet edilmesinin demokrasiye zarar vereceği uyarısında bulunuldu.