Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, İskele, Karpaz ve Gazimağusa bölge eczacılarıyla bir araya gelerek sektörün sorunlarını yerinde değerlendirdi, çözüm iradesini ortaya koydu. Masalarda konuşulan değil, sahada yaşanan gerçekler doğrudan eczacılrın ağzından dinlendi.

Birlik Başkanı Umut Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilaç temininden ekonomik baskılara, mesleki haklardan halk sağlığını tehdit eden yapısal sorunlara kadar birçok başlık ele alındı.

Yapılan toplantıda eczacının sesinin artık ertelenmeyeceği, görmezden gelinmeyeceği ve ötelenmeyeceği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamada "KTEB, makam odalarında değil üyelerinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü bu mesleğin geleceği kapalı kapılar ardında değil, eczacıyla omuz omuza yazılacaktır.

Birlikten doğan güçle, susmadan, geri adım atmadan, halk sağlığını ve eczacının hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yeni başlamıştır." denildi.