Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi sekizinci gününde devam etti.

Kooperatif Merkez Bankası personeli de üç iştirakte devam eden greve destek amacıyla dün greve gitti. Grev nedeniyle Koop Bank Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapıldı.

Eylemde “Birlik, mücadele, dayanışma” ve “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz burada yaptığı açıklamada, sekiz gündür hak mücadelesi vermeye devam ettiklerini söyleyerek, hedeflerinin toplu iş sözleşmesinin delinmemesi ve çalışma arkadaşlarının işlerine son verilmemesi olduğunu kaydetti.

“Bizim anayasamız toplu iş sözleşmesidir” diyerek, mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirten Güröz, muhatap bulamadıklarını söyledi. Güröz, “beceriksiz yöneticiler” konusunda hükümetin yeni adım atmadığını savundu.

Güröz, seçim yasakları başlamadan hemen önce, bugün Turizm Bakanlığı'na yirmi istihdam yapıldığını iddia ederek işe son verilme yazıları hazır olan bazı çalışanların “hizmetine ihtiyaç duyulduğu” için çalışmaya devam etmesine karar verildiğini öne sürdü. Güröz, bunu “partizanlık” olarak değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşerek Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu'na yapılan atamalar ve Binboğa Yem Fabrikası hakkında uyarılarda bulunduklarını kaydeden Güröz, Binboğa Yem Fabrikası’yla ilgili polise aktarılan süreci hatırlattı.

Koop Süt Fabrikası'nın 2024 yılında 60 milyon TL zarar ettiğini öne süren Güröz, teftiş raporlarının mukayyitlikte olduğunu ancak dava sürecinin başlatılmadığını iddia etti.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu'na istifa çağrısı yapan Güröz, “Siyaset elini Kooperatif Merkez Bankası ve bütün iştiraklerinden çekmelidir.” şeklinde konuştu. Yönetim kurulu atamasının, KKTC’de bulunan, denetimi yapılmış 213 tane kooperatifin genel kurul seçimleriyle üç yıllığına yapılması gerektiğini söyledi.

Güröz ayrıca, kooperatiflerin özel yasayla kurulmuş, özel kurumlar olduğunu ve Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinin kamu kurumlarını kapsayan borçlanma kurulundan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı (KTAMS) Güven Bengihan da “kurumlarımıza, kooperatiflerimize, iştiraklerine sahip çıkmak için buradayız” diyerek, Kooperatif Merkez Bankası’nın 1984’ten hükümet tarafından atanan kayyumlar tarafından yönetildiğini iddia etti.

Hükümetin, katkı ve destek istendiği zaman "Kooperatif Merkez Bankası devletin olmadığı" gerekçesiyle reddettiğini savunan Bengihan, durum böyleyse, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı yönetim kuruluna neden atama yaptığını sordu.

Çalışanlardan talep edilen tasarruf tedbirlerinin daha önce dört kez uygulandığını ancak hükümet tarafından bu konuda hiçbir adım atılmadığını ve yönetim anlayışının değişmediğini öne süren Bengihan, kooperatifin sahiplerinin, kooperatif iştirakçileri olduğunu söyledi.

Bengihan, kooperatifçiliğin, yardımlaşma ve dayanışma olduğunu söyleyerek, bu dayanışmanın en güzel örneğini iştiraklere sahip çıkarak göstereceklerini belirtti.

KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal da banka çalışanlarının, iştiraklerindeki arkadaşlarına destek için ve onlarla dayanışma adına kendi arzularıyla grev yaptıklarını ve eyleme katıldıklarını kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası'nda toplu iş sözleşmesi imzalamaktan kaçınıldığını savunan Tuğsal, yeni başlayan 30 kişinin maaşlarının 3 barem aşağıya çekilmek istendiğini iddia etti.