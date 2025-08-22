Ekonomist Mehmet Saydam, artan gıda fiyatları ve halkın ekonomik tepkileri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saydam, özellikle et ve yumurta fiyatlarındaki ani dalgalanmaları örnek göstererek, tüketicilerin “dün aldığın yarın sabahtan ucuz” durumuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

“ET FİYATLARI ALARM NOKTASINDA”

Saydam, Avrupa’da yumurtaya yapılan yüzde 3’lük artışın ardından toplumun bir hafta boyunca yumurta tüketmediğini hatırlatarak, devletin fiyatları geri çekmek zorunda kaldığını belirtti. “Bizde de benzer durumlar yaşanıyor. Bir gün aldığınız ürün ertesi gün çok farklı fiyatla karşılaşıyorsunuz, bu istikrarsızlık hem üreticiyi hem tüketiciyi zorluyor” dedi. Ekonomist Saydam, et fiyatlarındaki artışın da alarm verici boyutlara ulaştığını vurguladı: “16 ayda et fiyatları 400 TL’den 1 kilo başına 1.350 TL’ye ulaştı. Dört kişilik bir aile sadece 1 kilo etle doysa, cebinden 1.350 TL çıkıyor. Üretim düşüyor, insanlar Güney’den kaçak et getirmek zorunda kalıyor. Eğer kayıtlı ithalat olmasa fiyatlar 2 bin Euro’ya kadar çıkardı” ifadelerini kullandı.

“BU BİR SOSYAL SORUN”

Saydam, ekonomik dalgalanmaların yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumun tepkilerini de şekillendirdiğini belirtti: “Asgari ücretli vatandaşlar yollara dökülüyor, öğretmenler ve diğer kesimler eksiklikler için seslerini yükseltiyor. Bu sadece ekonomi meselesi değil, sosyal bir sorun haline geliyor.” Saydam son olarak, hükümete çağrıda bulunarak fiyat istikrarının sağlanması ve üretim-tüketim dengesinin korunması gerektiğini vurguladı.