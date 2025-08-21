Üç iştirakte çalışanlar, bugün Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü’nde dayanışma ve destek amaçlı bir günlük uyarı grevi gerçekleştirecek. KOOP-SEN bugün saat 10.00’da banka önünde basın açıklaması da yapacak.

Çalışanların, temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle geçtiğimiz salı günü, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde başlattıkları eylemler, Başbakanlık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde devam etmişti.