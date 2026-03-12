Mağusa bölgesi köylerinden Yıldırım sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi Belediye'ne bağlı Yıldırım köyü sakinlerinden sevilen, sayılan sima Cemal Alper Kocabaşoğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Kocabaşoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yıldırım Köy Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek.