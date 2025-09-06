Sütçü yaptığı yazılı açıklamada, mevsim geçişlerinde artış gösteren solunum yolu enfeksiyonlarında klimanın hatalı kullanımı, çevresel faktörlerin etkisi ve ihmalin etken olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sütçü, özellikle çocuk odaları ve kalabalık kapalı alanlarda hijyen ve havalandırmaya önem verilmesi gerektiğini, sıcaktan soğuk ortama ani geçişlerin de solunum yollarında hassasiyete neden olabileceğini kaydetti. Sütçü, “Ortam sıcaklığını dengede tutmak için klima ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı 6–8°C’yi geçmemelidir. Kapalı ortamlara günde birkaç kez pencere açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. Ortam neminin yüzde 40–60’ta tutmak için ise nemlendirici cihazlar kullanılması gerekir” dedi.

Sütçü, mevsimsel grip, viral enfeksiyonlar, larenjit (krup), sinüzit, orta kulak enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit gibi akciğer enfeksiyonları, alerjik rinit ve astım gibi hastalıkların yaygın görülen solunum yolu hastalıkları olduğunu söyledi.

İklimlendirme sistemleri ve klimaların ayda bir temizliğinin, yılda 1-2 kez ise profesyonel bakımının yapılması gerektiğini belirten Sütçü, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Kalabalık ortamlarda bağışıklığı düşük ve hasta bireyler maske kullanmalıdır, el hijyenine dikkat edilmeli ortak kullanılan alanlarla temas sonrası eller sabunlanmalı, dezenfektan kullanılmalıdır. Sigara içilmemeli ve duman maruziyetinden sakınılmalıdır. Kapalı alanlarda sigara içilmesine izin verilmemelidir. Bol sıvı tüketilerek bağışıklık sistemi desteklenmeli, mukoza nemi korunmalıdır”