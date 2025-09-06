5 Eylül 2025 tarihinde polis trafik ekipleri ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Toplam 2.082 sürücü kontrol edilirken, 358 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 43 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

7’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

9’u muayenesiz araç kullanmak,

21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i kamu taşıma işletme izni (T) izninde belirtilen şartlara uymamak,

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

95’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.