YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi süreçlerini geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’daki düzenlenen programa üniversite rektörleri, Kurul üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmalarını YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yaptı.

- Hocanın

YÖDAK Başkanı Hocanın, temel önceliklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretiminin uluslararası standartlara uyumunu güçlendirmek, kalite güvencesi süreçlerini kurumsallaştırmak ve öğrenci odaklı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

“YÖDAK üzerine düşen görevleri yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek.” diyen Hocanın, iş birliği protokollerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini gördüklerini, görmeye de devam ettiklerini belirtti.

2022’de imzalanan protokolü geliştirerek yakın zamanda gündeme alacaklarını kaydeden Aykut Hocanın, “Eğitimde kalite ve sürdürülebilirliği geliştirmek önemlidir. Bu eğitim programı, üniversitelerimizin kalite kültürünü daha da geliştirmesi açısından önemli bir adımdır.” dedi.

Aykut Hocanın, program kapsamındaki ele alınan hedefleri de “Kalite Güvence Sistemleri, Üniversitelerde İç Kalite Güvence Yönetimi (YÖKAK Modeli), Kurum İçi Değerlendirme Raporu Hazırlama ve Kanıt Yönetimi, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) ve ESG İlişkisi, Yükseköğretim Kalite Süreçlerinde Öğrencinin Yeri, YÖKAK Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı” olarak sıraladı.