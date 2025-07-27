KKTC, yurt dışı tanıtım faaliyetleri kapsamında Mersin’de “Ada Kıbrıs Sergisi düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı himayesinde, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Sayapark AVM’de 25-27 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlıyor..

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sergide KKTC’nin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri özel fotoğraflarla tanıtılıyor.

Serginin açılışında konuşan Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Mersin’in “Anavatan’a açılan kapı” olduğunu vurgulayarak, iki bölge arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

AVM yetkilisi Engin Türkyılmaz ise organizasyonun KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.



Yoğun ilgi gördüğü belirtilen serginin yarın akşama kadar açık kalacağı kaydedildi.